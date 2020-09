The Boys 2, quali erano le vere intenzioni di Starlight nel terzo episodio?

La seconda stagione di The Boys è finalmente approdata su Amazon Prime Video (o almeno, i primi tre episodi) e si è già guadagnata un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes. Ma cosa ne pensa Erin Moriarty, una delle interpreti dello show, di QUELLA scena nel terzo episodio? (Ovviamente, seguono spoiler)

La seconda stagione di The Boys è partita veramente col botto, e anche se per ora abbiamo potuto gustarci solo i primi tre episodi, è difficile pensare che quelli mancanti possano deludere le aspettative.

Nel frattempo, già nell'episodio 2x03 Sulla collina con le spade di mille uomini, c'è una scena (una di molte, in realtà) che sta facendo chiacchierare non poco i fan, e non solo loro...

Sul finire della puntata, infatti, vediamo Annie/Starlight (Erin Moriarty) e Hughie (Jack Quaid) rincontrarsi in una rete di tunnel sotterranei durante un inseguimento (i 7 vs. The Boys). Ma ai due si aggiunge presto Homelander (Anthony Starr), e per non far saltare la sua copertura e far capire agli altri membri dei 7 che sta facendo il doppio gioco, Starlight è costretta a colpire Hughie.

Homelander tuttavia, non soddisfatto, chiede alla ragazza di sbarazzarsi una volta per tutte di Hughie, portando Starlight ad attivare i suoi poteri... E Butcher (Karl Urban) a intervenire per salvare la situazione.

Quello che ora tutti si chiedono, però, vista anche la situazione poco rosea tra Annie e Hughie, è: se non fosse intervenuto Butcher, Starlight avrebbe davvero ucciso Hughie?

La risposta ci arriva direttamente da Moriarty, che ai microfoni di Collider ha affermato: "Ho sempre pensato, senza alcuna ombra di dubbio, anche quando stavamo filmando, che non avrebbe mai ucciso Hughie".

"Credo di conoscere il personaggio come le mie tasche ormai, e in questa stagione, uno dei grandi temi è proprio questo suo indossare una maschera. Sta cercando di mantenere questa facciata più che può, quindi per me, in quel momento, sta prendendo tempo e sta cercando in tutti i modi di capire come sbrogliarsela, come fare per non compromettere la sua posizione con Homelander, e non penso affatto che avrebbe ucciso Hughie" spiega.

Quindi cosa sarebbe successo se Butcher non fosse arrivato in tempo?

"Secondo me avrebbe continuato con la farsa, avrebbe fatto vedere che stava attingendo ai suoi poteri per il colpo di grazia mentre cercava una soluzione. Diciamo che, ipoteticamente, considerando anche la sua forza, avrebbe potuto fare qualcosa tipo mirare al muro lì di fianco a Hughie e magari creare un diversivo e far sembrare che qualcosa fosse andato distrutto, e magari da lì pensare a qualcos'altro, ma no, ripeto: non avrebbe ucciso Hughie".