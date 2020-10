The Boys 2x07, Aya Cash e Colby Minifie parlano del finale shock

Che praticamente ogni episodio della seconda stagione The Boys ci sarebbe stato almeno un momento WTF, dopotutto, il cast della serie ci aveva avvisato. E adesso Aya Cash e Coby Minifie ci raccontano i retroscena di quello del settimo episodio, "Macellaio, fornaio, candelaio".

Il settimo episodio della seconda stagione di The Boys si chiude con il processo alla Vought, e la carneficina che ne consegue. Letteralmente.

Se, infatti, si è finalmente riusciti a portare in tribunale l'azienda senza scrupoli causa di tanti problemi, questo non vuol dire che ne usciranno tutti vivi... E infatti, ecco che proprio sul più bello, è iniziata la replica di Kingsman - Servizi Segreti (ovvero: sono esplose una moltitudine di teste, una dopo l'altra), lasciandosi dietro solo sangue e distruzione.

"È stata una scena davvero assurda da girare!" afferma Aya Cash, interprete di Stormfront, ai microfoni di Digital Spy "Ma la mia parte preferita è stata guardare recitare Colby Minifie perché è stata così divertente in quella scena" rivela.

"Continuava a ripetere 'Quand'è che mi spruzzano il sangue in faccia?'. Era così elettrizzata all'idea, ed era così divertente, ma le sua urla erano davvero terrificanti. Homelander e io alla fine avevamo la parte più semplice, perché dovevamo solo fare una faccia che dicesse 'Ok, che sta succedendo?'. Perché insomma, siamo forti e non abbiamo paura. Ma altri avevano un compito più difficile, e le urla di Colby sono davvero tra le migliori che abbia mai sentito!".

E l'interprete della PR Ashley Barrett non può che confermare: "Mi sento quasi di aver fatto carriera semplicemente urlando in progetti vari! Ma ho adorato girare quella scena, è stata una delle mie preferite da filmare. Mi piace essere ricoperta di sangue. Non so che mi è preso!" continua ridendo, e spiegando che la scena, in realtà, sarebbe dovuta andare in maniera leggermente diversa.

"Il cannone che spruzzava il sangue in quella scena mi ha colpito in viso, ma in realtà doveva colpirmi al petto... Avevano riempito il tutto con carta, pezzi di banana e cose che avrebbero contribuito a farlo sembrare il più grottesco possibile. Abbiamo provato diverse volte, ma avevamo una sola possibilità di filmarla, e quando è partito il colpo io ero leggermente più lontana del previsto, e tutta quella roba mi è finita in faccia. Sembrava che qualcuno avesse preso un dizionario e me lo avesse tirato in faccia".

"Ma è stato uno dei miei momenti preferiti. Ero tutta 'si, si! È questo quello che voglio!" conclude (ridendo).

E voi, che ne avete pensato dell'episodio? Fateci sapere nei commenti!