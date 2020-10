The Boys 2x07: chi è il responsabile di QUEL massacro? Tutte le ipotesi possibili

Uno dei fenomeni delle ultime stagioni televisive è di certo The Boys, serie dal grande successo di pubblico e critica, per la sua natura dissacrante e il suo umorismo spesso oltre le righe, che rivela una profondità delle tematiche inaspettata. Sappiamo che The Boys avrà presto uno spin-off su Amazon Prime Video, confermandone il successo.

Ma prima, c'è la seconda stagione da finire, in attesa della terza stagione di The Boys che ci porterà a conoscere nuovi super. E, con il finale del secondo ciclo di episodi, in arrivo il prossimo venerdì 9 ottobre, ci aspettiamo la risposta a una domanda davvero molto importante, che riguarda il finale della settima e penultima puntata.

Infatti, negli ultimi istanti dell'episodio, assistiamo a un colpo di scena clamoroso: Jonah Vogelbaum (John Doman), che era pronto a testimoniare in tribunale contro la Vaught e i suoi esperimenti con il Composto V, viene ucciso facendogli saltare in aria la testa, subendo lo stesso destino di molti dei presenti in aula, davanti agli occhi attoniti di Billy Butcher (Karl Urban), che ha visto il tutto davanti alla televisione, insieme ai nostri protagonisti. Prima che la stagione finisca, i fan vogliono assolutamente scoprire chi sia stato l'autore dell'omicidio plurimo.

Sui forum è possibile trovare teorie di ogni tipo, alcune più convincenti, altre meno. Partiamo da alcune certezze: Patriota (Anthony Starr) e Stormfront (Aya Cash) non sembrano rimasti particolarmente stupiti dall'accaduto, e quindi viene da chiedersi se, quantomeno, non potessero già sapere cosa stesse per succedere. Ma potrebbero essere stati loro, quindi? Non crediamo.

Una teoria interessante è quella che vede come possibile colpevole Cindy (Ess Hödlmoser) e i suoi poteri telecinetici. Ma, c'è da dire, il suo potere sembrava più riguardare lo schiantare cose, e non farle esplodere. Inoltre, l'ultima volta che l'abbiamo vista non sembrava essere interessata ad aiutare la Vought.

E se fosse stato Stan Edgar (Giancarlo Esposito)? In fondo, avrebbe le motivazioni per farlo e, anche se per ora non ha dato segni di possedere dei poteri, crediamo non sia impossibile che abbia deciso di prendersi una dose di Composto V.

Altre teorie plausibili potrebbero vedere come diretta responsabile la Chiesa della Collettività, ma tutto per ora rimane avvolto nel mistero. In attesa di scoprire cosa succederà nel sicuramente "esplosivo" finale di stagione, qui potrete trovare la nostra recensione della settima puntata della seconda stagione di The Boys.

Chi credete sia stato l'autore di questo massacro? Fatecelo sapere nello spazio commenti!