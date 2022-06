The Boys 3: ecco i 10 momenti più folli di Herogasm

Herogasm, l'atteso sesto episodio della terza stagione dello show di Prime Video, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Boys 3x06, è finalmente arrivato sulla piattaforma. Una puntata alquanto esplicita, che non poteva non far parlare di sè.

Non possiamo davvero mostrarne nulla qui considerando il contenuto, ma seguendo anche le reazioni che hanno scioccato i fan dello show sui social (che vi lasciamo a fine notizia), abbiamo stilato un elenco dei 10 momenti più folli dell' intero episodio.

Non possiamo non citare la scelta piuttosto particolare di trasformare i capezzoli in conduttori elettrici durante la scena dell'orgia, oppure dell'utilizzo del Lazo della Verità per legare le braccia di una donna facendo riferimento all'iconica arma di Wonder Woman. In molti hanno poi apprezzato l'episodio solo per aver mostrato il sedere di Hughie, interpretato da Jack Quaid. Passiamo poi velocemente a menzionare il dildo di ghiaccio, la telecamera del bagno e il pene in fiamme, tutte cose che hanno colpito gli spettatori. C'è poi chi è rimasto a bocca aperta per l'ingresso in scena di Termite, per il bizzarro membro gigante nell'incontro tra M.M. e Love Sausage o per la sorpresa di Mother's Milk. Per concludere? La scena di Abisso con la piovra, che merita sicuramente una menzione d'onore e che per molti è stata la cosa più ripugnante accaduta nell'episodio.

E per voi qual è stato il momento più bizzarro della puntata? Fatecelo sapere nei commenti. Noi vi salutiamo con il nostro approfondimento sulle modifiche del passato di un personaggio di The Boys 3.