The Boys 3: Abisso ricorda il polpo Timothy nel nuovo video!

La terza stagione di The Boys ha sicuramente lasciato il segno nel panorama seriale dell'ultimo anno e ha regalato ai fan alcuni dei momenti più incredibili dell'intero show. In particolare, tutti ricorderanno il tragico destino al quale il polpo Timothy è andato incontro per mano di Abisso.

Proprio ricordando questo episodio, nelle ultime ore i canali social della serie di Prime Video hanno condiviso un nuovo video, che vede protagonista il personaggio di Chace Crawford. Nella clip, Abisso si rivolge agli spettatori e si prende un momento per riflettere su sul vecchio amico, annunciando una nuova fondazione chiamata giustamente " The Timothy Foundation".

"Quest'anno abbiamo perso uno dei cari amici di Abisso, Timothy, che è stato tristemente mangiato da un predatore. Non possiamo riportare indietro Timothy, ma possiamo provare a rendere gli oceani più sicuri per i cefalopodi nella Giornata mondiale del polpo. Vought è orgogliosa di offrire un continuo supporto, un pensiero e di pregare per la famiglia di Timothy!" si legge nella descrizione del video.

Intanto, vi ricordiamo che le riprese di The Boys 4 sono già partite a Toronto da circa un mese. Anche se non siamo completamente sicuri di quali archi narrativi si occuperà la stagione, sappiamo che rivedremo Homelander (Antony Starr), suo figlio Ryan (Cameron Crovetti), Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid) Mother's Milk (Laz Alonso), Kimiko (Karen Fukuhara) e Frenchie (Tomer Capone).

Per salutarvi, vi lasciamo con le nuove supes di The Boys 4.