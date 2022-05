The Boys 3, l'account Twitter della serie Amazon trolla i fan sul trailer!

Da tempo i fan di The Boys chiedono a gran voce un full trailer della terza stagione dello show di Amazon Prime Video e l'account Twitter ufficiale della serie ha deciso di rispondere... con ironia, annunciando l'uscita del trailer di Obi-Wan Kenobi, che non ha nulla a che vedere con la serie di Eric Kripke.

"Oggi nuovo trailer (Obi-Wan)" ha twittato l'account di The Boys dopo lo Star Wars Day. In seguito ha pubblicato altre due immagini di Billy Butcher (Karl Urban) per far sapere hai fan che le richieste di un trailer sono state notate ma che dovranno attendere ancora un po'. Tra le new entry ci sarà anche Jensen Ackles in The Boys 3, nel ruolo di Soldier Boy.



L'account di The Boys ha scherzato anche citando una battuta di Obi-Wan Kenobi:"Quando arriverà il momento, dovrà essere addestrato" con una GIF che allude ad un altro tipo di mentore: Homelander che spinge suo figlio Ryan dal tetto nella seconda stagione dello show, per scoprire se il ragazzo avesse o meno dei superpoteri.



Il seguente tweet presente nel thread riporta la frase:"Siamo consapevoli di quanto ci stiamo sbagliando".

Non è la prima volta che The Boys comunica in questo modo con i propri fan, nel pieno spirito sarcastico dello show basato sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.



Scoprite tutte le novità su The Boys tratte dall'ultimo crudo trailer dello show.