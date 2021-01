The Boys 3, Anthony Starr: 'Non paragonate Patriota a Joffrey di Game of Thrones'

Anthony Starr è sicuramente il personaggio più amato ed odiato di The Boys. Il suo Patriota ha conquistato il pubblico ma, sembra che l'attore darà il meglio di se nei nuovi episodi della stagione 3 attualmente in produzione.

"Penso che abbiamo ancora qualche stagione davanti a noi. Penso che abbiamo un ottimo cast di personaggi e una premessa davvero interessante, e penso che, possiamo davvero andare ovunque con questa squadra. Penso che sia uno spettacolo abbastanza sano e penso che ci sia tanta bella roba in arrivo".

Anthony Starr ha rivelato di non aver letto i fumetti, ma di esserne stato conquistato sin da subito quando è stato coinvolto nel progetto: "Non conoscevo il materiale originale, non avevo letto i fumetti. Mi è giunta una prima sceneggiatura piuttosto scarna. Non sapevo bene cosa aspettarmi, così ho dato uno sguardo ai fumetti e mi hanno subito conquistato. Non sapevo dove sarebbe andato a parare, ma era straordinario e volevo farne parte".

L'attore nel corso del corso dell'intervista con Comicbook ha fatto un paragone tra Joffrey e Patriota, rivelando le sostanziali differenze tra i due personaggi: "Joffrey non ha niente che possa piacere. C'è una tale assenza di umanità, non c'è nulla di lui che ti possa coinvolgere. Non ti immedesimi mai con lui, mentre penso che Patriota sia malvagio e spregevole, ma penso che a per via della scrittura intelligente nella prima stagione e di alcune scelte divertenti che abbiamo escogitato nella seconda stagione. Ci sono momenti in cui vedi qualcosa di più del semplice psicopatico, sai?".

Karl Urban ha rivelato che presto partiranno le riprese di The Boys 3