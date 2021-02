The Boys 3: anche Anthony Starr torna sul set della serie Amazon

Dopo Jack Quaid, anche Anthony Starr ha voluto condividere una foto dal set della terza stagione di The Boys in cui mette in mostra un accessorio molto particolare del suo costume da supereroe.

L'attore ha voluto infatti condividere gli appariscenti stivali rossi del suo Homelander senza però rivelare nessun altro particolare sulle riprese. Nonostante la levataccia, Anthony Starr sembra essere entusiasta di essere finalmente tornato a lavoro e di poter vestire nuovamente i panni del leader dei Sette. Come si legge dalla didascalia, la produzione di The Boys 3 si svolge ad orari piuttosto improbabili. L'interprete di Homelander è già al lavoro sul set dalle 5 e mezza del mattino.

Chiaramente, i fan della serie Amazon sono ansiosi di saperne di più nella stagione 3, che a differenza si altre produzioni sembra non aver subito particolari ritardi a causa della pandemia di Covid-19. I lavori per la terza stagione di The Boys sono partiti come preventivato all'inizio del 2021. Il cast dello show felice di essere tornato sul set, condivide quotidiani aggiornamenti dal dietro le quinte su quanto sta accadendo. Nelle giorni scorsi è stato Karl Urban a condividere un post sui social sull'inizio dei lavori.

Noi non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi, e voi?