The Boys 3, Antony Starr promuove il nuovo episodio con una foto sexy di Homelander

Il co-protagonista di The Boys, Antony Starr, ha pubblicato una nuova foto del suo personaggio nella serie, Homelander, in una versione piuttosto particolare. La terza stagione di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video e anche i nuovi episodi della serie sembra che stiano ottenendo un ottimo successo.

Secondo voi a quali eroi Marvel e DC sono ispirati i personaggi della serie? Ci sono diversi riferimenti che molti fan sono riusciti a cogliere.



Nel frattempo Starr ha twittato un'immagine con la didascalia:"Sonno fino a.. " e viene mostrato Homelander nella sala di controllo del quartier generale di Vought con la maglia, il mantello, i guanti a tema patriottico ma... senza pantaloni e stivali ma con un paio di pantaloncini corti e scarpe a scacchi.



A completare il tutto c'è lo sguardo compiaciuto sul suo viso, che potrebbe essere visto come ammiccante o pericoloso, a seconda di quanto si abbia familiarità con la personalità di Homelander.

Per non farsi sfuggire l'occasione, l'account Twitter ufficiale di The Boys ha risposto con un'altra versione della stessa foto di Starr.



In quel caso si tratta di una scena all'aperto e su uno skateboard con la didascalia:"Tony Hawk" giocando con il nome dell'attore e quello del celebre skater.

In un altro commento l'account di The Boys scrive:"Il reparto guardaroba di Vought si sta davvero superando".

Scoprite sul nostro sito le ultime recensioni di The Boys 3, la nuova stagione della serie Amazon Prime Video.