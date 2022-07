The Boys 3, Antony Starr ricorda la scena del latte: 'Patriota è tornato alla sorgente'

Sappiamo tutti che Patriota ha una passione per il latte, ma nell'ultimo episodio di The Boys, il suo interprete Antony Starr ha avuto l'opportunità di mungere una mucca vera. Sfortunatamente per Starr, l'atteggiamento della mucca durante la scena non è stato affatto conciliante per il fatto di essere ripresa mentre le venivano tirate le mammelle.

L'infatuazione di Patriota per il latte risale alla prima stagione di The Boys, quando Madelyn Stilwell (Elisabeth Shue) lo accarezzava in grembo mentre produceva il latte per il suo piccolo. Da allora, ogni stagione ha incluso almeno una scena imbarazzante sul latte, e la terza stagione ha alzato la posta in gioco facendo mungere a Patriota una mucca e bere il suo latte direttamente da un secchio.

L'episodio "Here Comes a Candle to Light You to Bed" vede Patriota impegnato in un comizio politico. Invece di promuovere il candidato alla presidenza, Patriota passa il tempo al microfono a criticare Starlight (Erin Moriarty), che ha recentemente reso pubbliche le accuse contro Patriota e Vought. Dopo essere sceso dal palco, Patriota si dirige verso una stalla vicina, dove si trova la mucca in questione. Patriota inizia a mungere la mucca per sfogarsi e poi beve i frutti del suo lavoro. Viene poi colto in flagrante dalla deputata Victoria Neuman (Claudia Doumit).

"È stato divertente", ha detto Starr a Decider. "Era come se Patriota tornasse alla sorgente, giusto? Voglio dire, credo che una volta la sua fissazione fosse il latte materno. Ora, invece, prende di tutto. Non fa più i capricci".

Starr ha poi parlato dell'atteggiamento della mucca durante le riprese della scena e di come abbia iniziato ad agitarsi dopo la lunga giornata di riprese.

"È stato molto strano, molto intimo", ha continuato Starr. "Non avevo mai munto una mucca prima, ed è una sensazione molto strana. È stato piuttosto surreale, in realtà. La povera vecchia mucca era rimasta lì tutto il giorno quando siamo arrivati a girare, ed era inquieta e piuttosto stufa della vita. E poi c'era un idiota con un mantello che le tirava le mammelle. Quindi non era del tutto impressionata e incespicava un po'. E io ero un po'... non volevo essere calpestato".

