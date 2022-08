The Boys 3, arrivano le foto BTS di QUELLA scena con Termite: la scenografia è assurda!

Una delle scene più scioccanti di The Boys 3 è stata sicuramente quella che ha visto Termite, supereroe che aveva già fatto piccole apparizioni nelle prime due stagioni, rimpicciolirsi ed entrare nell'uretra si un suo amante. Adesso la produzione di The Boys ci ha mostrato il BTS della scena.

Per chi non lo ricordasse, nel momento in questione il supereroe in grado di rimpicciolirsi e tornare di dimensioni umane in pochi secondi, ha stimolato il suo amante entrando in lui con tutto il suo corpo. Tuttavia le cose sono finite male quando Termite, ancora all'interno dell'uomo, ha starnutito, tornando alle sue dimensioni normali. Questo lo ha portato a spappolare totalmente l'amante, non avendo fatto in tempo a uscire da lui.

Le immagini dietro le quinte rivelano come la produzione abbia portato a termine quei momenti attraverso un impegno straordinario e... insolito. Due scatti infatti rivelano un Termite scioccato da quanto accaduto e insanguinato post-starnuto. Le altre immagini, invece, permettono al pubblico di dare uno sguardo a quello che viene definito nel post "the world’s largest bag of blow", con la troupe che ne osserva il contenuto e che spazza enormi quantità di polvere bianca. Sicuramente una visione molto grafica e una scenografia decisamente imponente. Date un'occhiata in fondo all'articolo!

Intanto ecco la nostra recensione di The Boys 3!