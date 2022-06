The Boys 3, l'autore anticipa: 'Ci sarà un evento apocalittico causato da Homelander'

La Stagione 3 di The Boys è arrivata al giro di boa e i fan stanno solo cominciando a capire quali saranno le ripercussioni future delle azioni dei vari personaggi. Su tutti gli altri, l'attenzione è puntata su Homelander (Patriota nella versione italiana), con l'autore dello show Eric Kripke ad anticipare come al momento "siamo solo all'inizio".

"Si potrebbe tracciare la meta-mitologia della serie essenzialmente come il lento disfacimento di Homelander", ha detto lo scrittore in una recente intervista per il blog della WGA, il sindacato degli sceneggiatori. "Gli sceneggiatori sanno - e anche Antony [Starrr] ne è parte integrante - che alla fine, quando la serie raggiungerà il suo culmine, quest'uomo diventerà sociopatico e dovrà essere fermato prima che causi un evento apocalittico. Questo è ciò che stiamo costruendo".

Quale sia questo evento apocalittico non è ancora dato saperlo, ma Kripke ha aggiunto che lui e la produzione stanno già iniziando a gettare le basi per muoversi in quella direzione nelle stagioni successive. Ricordiamo che è appena stato annunciata la Stagione 4 di The Boys.

"Quindi la domanda che ci si pone, quando si rientra in questo discorso come scrittore, è: quali sono le circostanze che gli impediscono di farlo? Chi è lui, come persona, per non andare a distruggere il mondo oggi? Quali sono le cose di cui ha bisogno? E poi come facciamo a togliergliele lentamente, una dopo l'altra?", ha aggiunto.

Kripke ha concluso che non si tratta tanto di sviluppo del personaggio quanto di decostruzione, dato che stanno lentamente riducendo Homelander in un sociopatico che, però, è invincibile.

"Quindi non si sta tanto evolvendo, ma direi che sta regredendo. In questo momento ha ancora bisogno di amore. Ha ancora bisogno dell'adorazione dei fan, dell'approvazione e dell'amore di suo figlio", ha continuato Kripke. "Ci sono tutte queste cose di cui ha bisogno e che, se diventasse un vero mostro, non avrebbe più. Così passiamo tutte le stagioni a insegnargli che non ha bisogno di queste cose, una dopo l'altra. E poi, una volta che finalmente si rende conto di non volere l'amore o l'approvazione di nessuno, ovviamente è allora che inizia il grande gioco finale".