The Boys 3, Billy Butcher diventa un super nel primo trailer ufficiale!

Quanto ci è mancata quell'orgia di sangue, volgarità e scorrettezze di vario genere che è The Boys? Le prime due stagioni dello show Amazon non hanno fatto altro che metterci addosso la voglia di vederne sempre di più, e Prime non sembra avere intenzione di scontentarci: ecco, dunque, il primo trailer ufficiale della terza stagione della serie!

Annunciato nei giorni scorsi da Eric Kripke, il trailer di questa terza stagione di The Boys schiaccia subito forte sull'acceleratore puntando, inutile a dirlo, su tutti quegli elementi che ci hanno fatto amare questa serie sin dal suo primo episodio: il focus, però, non è solo sullo splatter, ma anche e soprattutto sull'evoluzione di Homelander.

Il nostro Patriota sta infatti affrontando un periodo di riabilitazione agli occhi dell'opinione pubblica, che ora lo vede come una vittima dell'amore per la donna sbagliata: le cose stanno però in maniera leggermente diversa, come una preoccupata Starlight spiega durante una telefonata ad Hughie. Le sorprese, però, non finiscono qui: allo scopo di contrastare Homelander, infatti, Billy Butcher viene tramutato in un super per 24 ore!

Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti: a noi le premesse sembrano decisamente quelle giuste! Qui, intanto, trovate le ultime foto di questa terza stagione di The Boys.