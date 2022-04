The Boys 3: Butcher oltrepasserà il limite con i superpoteri? Parla Karl Urban

Come abbiamo visto nel trailer di The Boys 3, nella prossima stagione della violentissima serie Prime Video anche il protagonista sarà dotato di superpoteri con i quali potrà rivaleggiare nella sua vendetta contro i Sette. Nelle immagini vediamo infatti un Butcher con occhi di fuoco, segno che si è iniettato il Compund V. Oltrepasserà il segno?

Nel corso di una nuova intervista, Karl Urban ha discusso proprio di questa svolta narrativa per il suo personaggio: "Questo è il dilemma: Butcher diventa un supereroe o un supercattivo?" Ha dichiarato Urban a Entertainment Weekly. "Per sconfiggere il mostro, diventi il mostro? E penso che una delle cose più belle di questa stagione sia che ogni personaggio si troverà di fronte a questa scelta. Fino a che punto sono disposti a spingersi? Quale linea sono disposti ad attraversare per ottenere ciò che vogliono ottenere? Per tutti i personaggi dello show si crea un conflitto ed è divertente vedere chi is schiera davvero dalla parte di chi".

Insomma, staremo a vedere che piega prenderà la storia nei nuovi episodi di The Boys che esordiranno su Prime Video a partire dal 3 giugno 2022.

Ricordiamo che la terza stagione di The Boys ha terminato le riprese a settembre dello scorso anno e, secondo quanto riferito, è già pronta a tornare per la stagione 4. Inoltre, Prime Video sarebbe pronta a realizzare anche tanti spin off di The Boys, come anticipato dal produttore della serie. La data di uscita della terza stagione è stata annunciata ufficialmente dopo una lunga attesa dovuta alla pandemia di covid-19, che ha rallentato non poco la produzione degli episodi.

Per ingannare l'attesa, tra non molto arriverà il cofanetto di The Boys contenente le prime due stagioni in formato Blu-Ray.