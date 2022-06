The Boys 3, QUEL cameo e l'incredibile coincidenza con il Marvel Cinematic Universe

Il primissimo episodio della stagione 3 di The Boys ha svelato un incredibile cameo a sorpresa, nonché un'assurda coincidenza con quanto apparso in una delle ultime uscite del Marvel Cinematic Universe: il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Scopriamo di chi si tratta...

Dopo la sorprendente introduzione di Charlize Theron nel Marvel Cinematic Universe, l'attrice è apparsa anche nel primo dei tre episodi The Boys 3 che hanno debuttato nei giorni scorsi, ma si tratta di una pura coincidenza!

Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha raccontato a Collider di aver saputo dell'apparizione dell'attrice nel film Marvel solo quando lo ha visto al cinema: "Stavo guardando Doctor Strange 2 con i miei figli e quando l'ho vista ho esultato. E' stato fantastico!". Charlize Theron ha fatto la sua apparizione nella scena mid-credit nei panni di Clea: "Strange è stato in grado di affrontare le sue paure e ha dimostrato di non aver paura di amare o essere amaro" ha dichiarato lo sceneggiatore Michael Waldron. "Penso che fosse il momento perfetto a livello mentale perché incontrasse finalmente Clea, che sarà una figura importante per la sua vita futura".

Il pubblico è stato ancora più sorpreso di vedere Charlize Theron nel primo episodio di The Boys 3: l'attrice ha interpretato a sua volta il ruolo di un'attrice nei panni di Stormfront nel film fittizio "Dawn of the Seven" che rappresenta una parodia della Justice League di Zack Snyder.

Kripke ha ulteriormente spiegato che il breve cameo della Theron è nato grazie all'accordo con il co-protagonista della commedia romantica "Non succede, ma se succede..." Seth Rogen, che fa parte dei produttori esecutivi dello show.

Inoltre, ha raccontato che il mood solare dell'attrice ha fatto partire la produzione della nuova stagione di The Boys con una nota positiva: "Ho lavorato con lei quel giorno e ovviamente è un'attrice incredibilmente grandiosa, ma mi ha ricordato anche quanto sappia essere divertente" ha dichiarato Kripke. "E' davvero simpatica, ha degli incredibili tempi comici e la serietà con cui è riuscita a dire le cose più ridicole che le abbiamo fatto dire è stata la ciliegina sulla torta. Sono davvero molto grato perché ha dato il via all'intera stagione...".