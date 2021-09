The Boys 3, il cast annuncia ufficialmente la fine delle riprese in un video imperdibile

Le riprese della terza, attesissima, stagione di The Boys sono terminate la scorsa settimana. Sul profilo twitter ufficiale della serie è spuntato un video con l’intero cast che ci conferma la notizia e ci permette di dare una veloce occhiata alle new-entry.

Sviluppato da Eric Kripke, The Boys è stato un grande successo per Amazon Prime Video sin dal suo debutto nel luglio 2019, ottenendo ottime recensioni per la sua scrittura, l'umorismo e le performance del suo cast e ottenendo anche un rinnovo per una seconda stagione prima della sua premiere.

Hughie Campbell (Jack Quaid), Patriota (Antony Starr), Starlight (Erin Moriarty) e Abisso (Chace Crawford) sono solo alcuni dei personaggi che torneranno nella terza stagione. Alla fine del breve video che trovate in calce alla notizia, vediamo anche Karl Urban, interprete di Billy Butcher, tenere un discorso alla troupe:

"Penso che questa sarà la nostra migliore stagione finora” ha detto l’attore.

Tra i nuovi ingressi nel cast ci sarà Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, Sean Patrick Flannery nei panni di un supereroe chiamato Gunpowder, Miles Gaston Villanueva nei panni di Supersonic, un ex fidanzato di Starlight, Nick Wechsler nei panni di Blue Hawk e Laurie Holden che apparirà come Crimson Countess.



Con queste premesse e le parole di Urban, non ci resta che attendere l'uscita ufficiale degli episodi.

Scoprite tutto ciò che sappiamo sulla terza stagione di The Boys e 5 curiosità su The Boys che forse non conoscete nei nostri approfondimenti. Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili in streaming su Amazon Prime Video.