The Boys 3, Charlize Theron sulla reazione Marvel al suo cameo: 'Sono stata trasparente'

La terza stagione di The Boys sta conquistando i suoi spettatori e l'entusiasmo è tale che Amazon ha annunciato The Boys 4 praticamente subito dopo il debutto dei primi tre episodi dello show. Soffermandoci sul cameo sorprendente di Charlize Theron nel corso della prima puntata, l'attrice Premio Oscar ne ha parlato in un'intervista recente.

Nel corso delle prime sequenze della puntata d'esordio di The Boys 3, infatti, Charlize Theron appare in un cameo nel film fittizio sui Sette in cui interpreta il ruolo di Stormfront al cinema.

Durante un'intervista con Variety, la Theron ha parlato dei suoi camei nella terza stagione di The Boys e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios. L'attrice ha spiegato di essere stata molto aperta con il capo della Marvel Kevin Feige riguardo alla sua apparizione nello show Amazon Prime Video prima delle riprese di Doctor Strange 2.

"Sono stata molto trasparente e loro mi hanno detto: 'È fantastico', voglio dire, ['The Boys' è] una satira. Penso che ci sia spazio per tutto, e non significa nulla se non che le persone sono interessate a questo tipo di mondi in questo momento".

Sembra che questo cameo sia stato realizzato da tempo, poiché la Theron ha spiegato che Seth Rogen, produttore esecutivo di The Boys, le aveva chiesto di partecipare molto tempo fa. "Seth [Rogen, produttore esecutivo di 'The Boys'] me l'ha chiesto un po' di tempo fa, e mi sdraierei su dei vetri rotti per quel ragazzo e tutti i suoi partner di Point Gray, li amo assolutamente e ci prendiamo cura l'uno dell'altro".

In aggiunta, vi rimandiamo al backstage di Doctor Strange 2 in cui vediamo Theron nei panni della new entry dell'Universo Cinematografico Marvel Clea.