The Boys 3: chi morirà nella prossima stagione della serie Amazon?

Tutti attendiamo con impazienza la terza stagione di The Boys. La serie targata Amazon Prime Video è pronta a stupirci di nuovo con svariate gag divertenti, momenti politicamente scorretti e tanti colpi di scena. Inoltre, numerosi sono i punti di domanda lasciati in sospeso dal secondo ciclo di episodi, e oggi proveremo a fare teorie sul futuro dello show.

Se abbiamo già scoperto che un fumetto spin-off di The Boys sarà usato come ispirazione per una puntata della terza stagione, oggi, invece, vogliamo provare a immaginare quale potrebbe essere la prossima grande morte all'interno del prodotto ideato da Eric Kripke. Iniziamo.

Un villain…

È chiaro che in molti immaginano che tra i primi a essere uccisi potrebbero essere alcuni personaggi cattivi. I fan hanno ipotizzato le morti dei nomi più disparati, da Black Noir a Stormfront (Aya Cash), incredibilmente sopravvissuta alla fine della seconda stagione, ma che potrebbe essere ora un personaggio "scomodo" soprattutto per Patriota.

Proprio su Homelander, in realtà, vorremmo concentrarci: se fosse proprio il personaggio interpretato da Antony Starr a venire ucciso durante The Boys 3? Lo sappiamo, è folle pensare che la serie perda così facilmente quello che viene considerato da tutti il villain più importante dello show. Ma chi conosce i fumetti scritti da Garth Ennis (e ai quali lo show si ispira liberamente), sa bene che in realtà il ruolo di Patriota come cattivo principale non sia poi così scontato… non aggiungeremo oltre, per non fare spoiler, ma l'idea avrebbe senso. Considerando poi l'ingresso di un nome che potrebbe avere un ruolo rilevante nella trama come Soldier Boy (Jensen Ackles), gli spunti potrebbero essere molti. Vedremo.

… e un "buono"

Tra i personaggi "positivi", molti appassionati temono in una fine tragica per Latte Materno (Laz Alonso) o per l'amatissimo Frenchie (Tomer Capon). Anche in questo caso, però, ci sentiamo di "spararla grossa" e dirvi che non è poi così scontato che il prossimo a morire non sia William "Billy" Butcher. Butcher ha ormai perso tutto, e anche se alla fine della seconda stagione decide di prendersi cura del povero Ryan per tenerlo lontano dalle grinfie del padre del ragazzo, Homelander, non sembra in questo momento nelle condizioni migliori per poterlo proteggere. La morte sarebbe un destino fin troppo crudele per un personaggio che ha già sofferto così tanto? Probabilmente è così, ma se anche Patriota dovesse davvero morire, anche Butcher potrebbe incontrare la stessa sorte. O, addirittura, cambiare "ruolo" all'interno della serie. Come si diceva in un altro franchise molto famoso: "o muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo". Che sia questo il futuro dell'amato Butcher interpretato da Karl Urban?

Mentre vi lasciamo ad alcune nostre considerazioni spoiler sul finale di The Boys 2, ora vogliamo chiederlo a voi: chi credete possa morire in The Boys 3? Assisteremo alla scomparsa di almeno un grande protagonista dello show? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!