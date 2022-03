The Boys 3, cinque dettagli che dovreste notare nel trailer

Rare volte un trailer aveva anticipato e scioccato quanto quello della terza stagione di The Boys. Abbiamo visto Billy Butcher sviluppare i poteri e il Soldier Boy di Jensen Ackles fare il suo debutto. Ma ci sono alcuni dettagli fondamentali che solo un fermo immagine può cogliere e che potrebbero cambiare ogni cosa.

Del trailer reso pubblico già da qualche settimana per la terza stagione ideata da Erik Kripke a parture dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, se n’è parlato già in lungo e il largo per quanto riguarda le conseguenze più evidenti di alcuni, clamorosi avvenimenti mostrati già in bella vista. Innanzitutto lo sviluppo dei poteri da parte di Billy Butcher, ma anche l’inquietante rapporto che inizia a svilupparsi, come nei fumetti, fra Patriota e Black Noir in The Boys, già mostratoci nel finale dello spinoff The Boys Diabolical. Qui, invece, ci concentreremo sui dettagli da fermo immagine.

Contessa Cremisi: Un nuovo debutto molto importante che affiancherà il ben più protagonista Soldier Boy di Jensen Ackles è quello di Laurie Holden – fra i personaggi storici di The Walking Dead – nei panni dell’eroina dei Payback. Questo, oltre ad altre rapide apparizioni (Blue Hawke), preannuncia al debutto dell’intero supergruppo ispirato agli Avengers. E vista la notorietà di Soldier Boy e l’attacco di Crimson Countess alla controfigura di Patriota, è possibile che fra i due gruppi non corra buon sangue.

Hughie e Starlight: Sembrerà dettaglio da poco, ma i due si baciano (finalmente?) alla luce del sole, con Annie che indossa il suo costume e si prepara a un evento di promozione della Vought. Non era mai successo e il fatto che la compagnia tolleri Hughie è un dettaglio a dir poco inquietante, che potrebbe collegarsi al suo nuovo impiego con la Senatrice. Per chi abbia visto la seconda stagione, le cose non sono come appaiono e Hughie potrebbe essere sotto influsso nemico.

Stanzino dossier: In una scena apparentemente secondaria, vediamo un uomo di spalle aprire uno sgabuzzino pieno di fascicoli e articoli di giornale che attaccano alcuni super inediti (Europo). L’uomo in questione non sembra essere nessuna delle nostre vecchie conoscenze, il che potrebbe introdurre, così come ai super più stagionati come Soldier Boy, anche un equivalente dei Boys che li combatteva al tempo.

A-Train e Musical: Potrebbero sembrare dettagli di poco conto o solo un modo per dare al trailer quell’aspetto da cabaret degli orrori che voleva trasmetterci. Ma da un lato vediamo A-Train vestire due costumi diversi – lo storico blu e uno nuovo multicolore – il che potrebbe essere segno di un suo diverso ritorno nei Sette. Un “uomo nuovo” fintamente mediatore del popolo, dopo la cura a base di Fresca. Invece vediamo Frenchie e Kimiko in un duetto davvero strano. Cosa sta succedendo ai Boys?

Il siero di Billy: Sappiamo che l’uomo sviluppa i poteri ma non sappiamo come. Immaginiamo con il Composto V, anche se andava modificato per renderlo somministrabile agli adulti. Ed effettivamente, per un istante, lo vediamo tenere in mano una fiala verdastra, che non ha nulla a che fare col tipico blu del Composto. Che sia, invece, un primo accenno al melefico siero che sviluppa nel finale dei fumetti di The Boys?