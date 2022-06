The Boys 3, com'è stata realizzata QUELLA scena con Termite?

Fin dal primo espisodio, la terza stagione di The Boys recentemente approdata su Prime Video promette sangue e interiora sparse. Come le altre, ma in modo forse anche più raccapricciante. Protagonista è Termite, nuovo personaggio in grado di rimpicciolirsi similmente ad Ant-Man. Ecco com'è stata realizzata questa scena di sesso e viscere.

È finalmente sbarcata sui piccoli schermi di Amazon Prime, la terza stagione della serie anti-super più irriverente, blasfema e torcibudella della storia. Nuovi episodi per dare sfogo a questo ribaltamento costante del Sogno Americano incarnato nel cinecomic, ma anche per trovare conferma delle molte teorie nate in seno all’annuncio di questa nuova stagione. Dal ruolo che Patriota avrà in The Boys 3, agli indizi del trailer che facevano pensare a un riavvicinamento con il canone di The Boys fumetto. Sia come sia, un elemento non aveva bisogno di conferma: a ogni nuova stagione, la serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson si fa sempre più vietata ai minori.

Basti solo pensare che è proprio in questa che troviamo un episodio dedicato a Herogasm, albo che vedeva i super accoppiarsi in un orgia unica di droghe, devianze e violenze. Ma basta il primo episodio, a darci un assaggio del tono generale. Ovviamente, per chi non dovesse averlo visto, segnaliamo che seguono spoiler sulla puntata di debutto di The Boys 3. Fra le tante apparizioni, facciamo la conoscenza dell’ennesimo super reso oggetto sessuale – ne abbiamo visti tanti in passato – grazie alle sue abilità. Si chiama Termite e come può far supporre il nome ha abilità simili a quelle di Ant-Man, che usa ovviamente per rimpicciolirsi... il pene.

Avete capito bene (o avete visto, per chi l’ha già recuperato). Strano, normalmente verrebbe da pensare che lo si voglia ingrandito, piuttosto che rimpicciolito. Ma nella scena in questione, per molti già una delle più raccapriccianti nella storia del piccolo schermo, il suo partner chiede a Termite, come dire, di penetrarlo attraverso l’uretra con il proprio pene rimpicciolito, così da stimolarlo come nessuno potrebbe. Termite obbedisce, ma al sopraggiungere di uno starnuto non resiste più né controlla più le sue dimensioni, accrescendole d’improvviso e a dismisura senza aver fatto a tempo a spostarsi.

Questo provoca letteralmente l’esplosione del suo partner dall’interno e a partire dal pene. Brandelli, sangue e viscere sparsi un po’ ovunque, compreso Termite, come si vede bene in foto. A questo punto, finalmente, potrebbe venire da chiedersi come sia stato realizzato il tutto. Risposta: senza un filo di CGI. Spiega infatti lo showrunner Eric Kripke: "Abbiamo creato le viscere, abbiamo realizzato il sangue, l'intestino, i vari organi e poi abbiamo messo tutto nella gabbia toracica cava di un manichino, di modo che, una volta accasciato sul letto, tutto sarebbe fuoriuscito naturalmente". Persino il manichino è stato realizzato attraverso un calco dell’originale, perché assomigliasse il più possibile alle sue fattezze. Solo, con qualche chilo di intestino in meno.