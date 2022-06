The Boys 3, ecco come è stato cambiato il passato di un personaggio nella serie Amazon

Quest'oggi è finalmente arrivato Herogasm, uno degli episodi più attesi in assoluto dai fan di The Boys, e con sé ha portato anche qualche differenza fondamentale nella backstory di un personaggio.

Nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, infatti, Mother's Milk (che nello show è interpretato da Laz Alonso) si unisce a Butcher e gli altri per vendicarsi della Vought, ma per motivi diversi rispetto a quanto visto nella serie tv.

L'M.M. nei fumetti era cresciuto nel quartiere di Harlem, da una famiglia di operai. Sua madre lavorava in una fabbrica di proprietà della Vought, e come molte altre donne sue colleghe, venne infettata da una sostanza chimica presente nelle piante, che portò poi M.M. e suo fratello a nascere con del Compound V nel sangue. Ma mentre M.M. non ebbe conseguenze, il fratello nacque disabile, e morì a causa dell'esposizione al Compound V.

Nella serie tv di The Boys, invece, scopriamo che M.M. ce l'ha con la Vought per più ragioni: il padre ha trascorso tanti anni a cercare dei mezzi legali per combattere la compagnia, una missione che lo ha visto morire dietro la scrivania. Inoltre, sembra esserci da tempo un conto in sospeso con Soldier Boy (Jensen Ackles) per via di quanto accaduto quando M.M. era ancora un ragazzino.

Come racconta lui stesso a Annie/Starlight nel sesto episodio della terza stagione, fu lui a svegliare il nonno una notte per fargli vedere dalla finestra che davanti casa loro c'era un supereroe in azione, Soldier Boy. Ma poco dopo, proprio l'eroe che tanto ammirava finì con il tirare un'auto addosso ai due (colpendoli attraverso le mura di casa), uccidendo così il nonno di M.M.

Così facendo, lo show ha fornito una connessione più intima e personale a uno dei Ragazzi con il nuovo villain dello show, ma a voi è piaciuta come modifica? Fateci sapere nei commenti. Qui intanto trovate la nostre recensione di The Boys 3x06.