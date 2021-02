The Boys 3: cosa sappiamo sulla trama della prossima stagione

C'è grande attesa per la terza stagione di The Boys. Lo show scritto e ideato da Eric Kripke ha fatto centro con i suoi primi due cicli di episodi, e l'interesse generatosi intorno a uno dei prodotti più coraggiosi degli ultimi anni cresce sempre di più. Oggi cercheremo di vedere insieme quali potrebbero essere i futuri spunti di trama della serie.

Se abbiamo già visto insieme tutti gli attori e i personaggi confermati per The Boys 3, oggi dunque vogliamo parlare di quale sarà la storia della terza stagione del prodotto targato Amazon Prime Video. Prima di iniziare, avvisiamo che faremo spoiler sul finale di The Boys 2, dunque se non avete ancora visto il secondo arco narrativo dello show vi invitiamo a non proseguire oltre e a tornare qui in un secondo momento.

Situazioni in sospeso

Dove ci siamo lasciati nell'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione, dal titolo Quello che so? Abbiamo assistito alla sconfitta di Stormfront (Aya Cash), carbonizzata - ma non uccisa - dalla vista laser del giovane Ryan (Cameron Crovetti). Purtroppo, gli sforzi del piccolo non sono bastati a salvare la vita della madre Becca (Shantel VanSanten), che morente prega il marito Billy Butcher (Karl Urban) di credere alla bontà del figlio. Le cose sembrano complicarsi con l'arrivo di Patriota (Antony Starr), intenzionato a prendere con sé il figlio e a uccidere Butcher una volta per tutte, ma l'intervento di Queen Maeve (Dominique McElligott), la quale minaccia il Super di screditarne la figura tramite la pubblicazione del famoso video del disastro aereo, salva la vita all'uomo, e costringe Homelander alla ritirata. Almeno per il momento.

Negli istanti conclusivi della stagione, scopriamo che Ryan viene affidato alla Mallory (Laila Robins) e alla CIA, che dovrà proteggerlo. Inoltre, Hughie (Jack Quaid) decide di andare a lavorare nell'ufficio per gli "affari Super" di Victoria Neuman (Claudia Doumit), la quale - veniamo a sapere - era la responsabile dei brutali omicidi delle "teste fatte saltare in aria". Si prospettano grandi guai.

Cosa vedremo in The Boys 3?

Da questo finale, è comprensibile che gran parte della stagione sarà dedicata alla spasmodica ricerca di Ryan da parte di Patriota, che potrebbe decidere di rendere la vita un inferno a Butcher per estorcergli la verità. In più, Stormfront è stata sì sconfitta e incarcerata, ma è ancora in vita, e quando si tratta di personaggi così coriacei, difficilmente non la rivedremo ancora, in futuro.

Ci aspettiamo anche che la Neuman farà di tutto per ottenere sempre più potere, sfruttando anche Hughie e i suoi rapporti con i The Boys e con Annie per usarli a suo vantaggio, e probabilmente la donna sarà uno dei villain principali del terzo ciclo di episodi della serie.

Infine, l'arrivo di Soldier Boy (Jensen Ackles) potrebbe sconvolgere i rapporti di potere all'interno dei Sette, e con ogni probabilità si rivelerà un problema in più da gestire per tutti, Patriota compreso. Soldier Boy sarà fedele alla Vought? Non ci cresta che scoprirlo.

Mentre vi lasciamo alla notizia bomba che The Boys 3 porterà sullo schermo un episodio che adatterà un incredibile fumetto spin-off del franchise ideato da Garth Ennis, vogliamo sapere la vostra: quale sarà secondo voi la trama di The Boys 3? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!