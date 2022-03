The Boys 3, cosa succede a Butcher? La spiegazione del poster

Il poster di annuncio della terza stagione di The Boys in arrivo, avrà prodotto grande hype o grande confusione a seconda che siate o meno dei lettori del fumetto originale. Parrebbe che Billy Butcher svilupperà dei poteri nei nuovi episodi. Diventerà un super? Cosa comporterà per la squadra e il finale? Rispondono i fumetti!

Nel giro di una settimana, si è tornato a parlare con grande entusiasmo della serie ideata per Amazon Prime Video da Erik Kripke e tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Si è tornato a discuterne per varie ragioni: innanzitutto, per l’uscita il 4 marzo scorso del folle spinoff animato e antologico The Boys Diabolical, impostato come una serie di corti con stili diversi e storie autoconclusive, che nel giro di meno di 14 minuti ripercorrono eventi e retroscena accaduti fra la prima e la seconda stagione dello show principale.



In secondo luogo, se n’è tornato a parlare, proprio dello show principale stavolta, con l’uscita del primo poster della terza stagione in arrivo il 3 giugno, cui seguirà un trailer anticipato da Karl Urban. Ed è proprio l’interprete di Billy Butcher ad aver fatto tanto parlare di sé, per un dettaglio che anticipa moltissimo di ciò che troveremo nella stagione in arrivo. Si tratta dei suoi occhi e la risposta sembra inequivocabile, di fronte a quel luccichio inquietante: Butcher svilupperà dei poteri. O almeno questa sembra la conseguenza più ovvia. Una trasformazione che non deve far preoccupare gli amanti della serie che, però, non abbiano mai letto il fumetto.



Grazie ai personaggi di Kimiko e Starlight, abbiamo infatti imparato che i mutanti non sono tutti da buttare, anche se Butcher sembra esserne convinto: “L’unico super buono è il super morto”. Peggio per lui allora, ignaro della “scorciatoia” impiegata dalla sua squadra originale per combattere la Vought. I Boys assumono infatti il Composto V, la sostanza alla base dello sviluppo dei poteri, altrimenti non si capirebbe come possano costituire un reale fronte di opposizione rispetto alla Vought. In questo modo, giocano invece ad armi pari, cosa che potrebbe succedere anche nella serie, visti i suoi ultimi sviluppi. Ora fate attenzione, perché seguono spoiler.



Nella scorsa stagione infatti, il personaggio di Stormfront era vicina – anzi no, con alcuni c’era effettivamente riuscita – a sviluppare una modifica al Composto V che lo rendesse somministrabile anche in tarda età. Se nel fumetto infatti questa premessa è accettata, nella serie provoca invece rigetto e morte nell’ospite. È quindi probabile che Butcher lo assuma, volente o nolente, il che però fa sorgere una domanda sul finale. Nel fumetto infatti, quando ormai Patriota è stato sconfitto, Butcher diventa il nemico ultimo di Hughie, poiché si convince di dover uccidere chiunque sia entrato in contatto col composto per evitare ritorni di fiamma: quindi anche i Boys e se stesso. Che finisca così anche nella serie? E che la canonicità confermata di The Boys Dabolical porti anche a giocarsi la carta Black Noir? Diteci nei commenti cosa ne pensate!