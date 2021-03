The Boys 3: ecco quale potrebbe essere il destino prossimo di Black Noir

Le riprese di The Boys 3 continuano a spron battuto, per la gioia degli innumerevoli fan dello show ideato da Eric Kripke per Amazon Prime Video. Mentre Jack Quaid ci ha regalato un divertente scatto dal set di The Boys 3, oggi vogliamo parlarvi di quello che potrebbe succedere a uno dei protagonisti principali della serie.

Stiamo parlando di Black Noir, che è portato sullo schermo da Nathan Mitchell. L'eroe che fa parte dei Sette è stato coinvolto in alcune importanti scelte nel corso della seconda stagione e, anche considerando la sua trama all'interno dei fumetti di The Boys scritti da Garth Ennis e Darick Robertson, sembra più che palese un suo coinvolgimento sempre maggiore nella storia. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sul secondo arco narrativo di The Boys, quindi se non siete ancora in pari con la serie, vi invitiamo a non procedere nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Cosa succede a Black Noir in The Boys 2?

L'enigmatico Super ha agito più di una volta negli interessi della Vought nel corso della seconda stagione, arrivando a scontrarsi con Annie/Starlight (Erin Moriarty), nel tentativo della ragazza di fuggire dalla Torre dell'agenzia nella quale era tenuta prigioniera, durante il settimo episodio del secondo arco narrativo della serie, dal titolo Macellaio, fornaio, candelaio. In soccorso di Starlight arriva Queen Maeve (Dominique McElligott), la quale per risolvere il combattimento - arduo e duro - fa ingerire a Black Noir della frutta secca, alla quale è allergico, provocandogli un forte shock anafilattico. Questo è l'ultimo momento con il Super protagonista nella stagione.

Quale sarà il futuro di Black Noir?

Difficile senza sapere quanto la trama della serie andrà a collimare con il fumetto. Sappiamo che, nel caso in qualche modo la sua storia somigli in qualche modo a quella vista nei comics, una scioccante rivelazione potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra Butcher (nello show interpretato da Karl Urban), Patriota (Antony Starr) e proprio Black Noir, rendendo quest'ultimo un villain davvero complesso e sfaccettato, ben più di quello che potrebbe sembrare all'apparenza. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul personaggio di Soldier Boy che in The Boys 3 sarà interpretato da Jensen Ackles, la palla passa a voi: quale credete sarà il futuro di Black Noir in The Boys? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!