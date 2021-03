The Boys 3, diamo le armi anche alle donne: i tre nuovi teaser di Eric Kripke

La seconda stagione di The Boys ha regalato ai fan tantissima azione 'al femminile', ma i prossimi episodi della serie Amazon Prime Video attualmente in produzione promettono di esagerare.

Nelle scorse ore, lo showrunner Eric Kripke ha postato tre nuove immagini dal dietro le quinte della serie sul suo profilo ufficiale del social network Twitter: le foto, che come al solito vi riportiamo in calce all'articolo, anticipano una nuova linea di armi da fuoco a tema femminile, "GalGear". Le armi sono ovviamente prodotte dalla Vought, il conglomerato multimiliardario dietro ai Sette.

Una delle foto condivise è uno slogan per il prodotto, con una donna bianca con un caschetto biondo di nome Linda Lockett con in mano un fucile nero che annuncia: "Adoro proteggere la mia famiglia!" Una seconda immagine condivisa dallo showrunner raffigura un banner pubblicitario con una giovane ragazza con in mano un'arma da fuoco accanto allo slogan: "Le ragazze vogliono solo avere delle pistole!" La terza foto, infine, mostra in dettaglio un fucile dall'aria pucciosa e letale.

Tutte insieme, i teaser potrebbero implicare che la Vought, dopo aver superato le udienze del Congresso nella seconda stagione, abbia trovato nuovi modi per fare soldi col pubblico americano. Ricordiamo che le riprese della terza stagione di The Boys sono attualmente in corso a Toronto, Canada: il cast include Karl Urban, Anthony Starr, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Tra le new entry anche Jensen Ackles di Supernatural.