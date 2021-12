The Boys 3, diamo un primo sguardo a Blue Hawk in questo nuovo video

Torna una nuova edizione di Seven on Seven, il notiziario Vought che ci sta intrattenenendo fino all'arrivo della terza stagione di The Boys, e quest'oggi ci regala anche un primo al personaggio di Nick Wechsler, Blue Hawk.

Come faremmo senza Seven on Seven.

La terza stagione di The Boys si sta facendo attendere, ma va detto che la produzione non ci lascia mica a bocca asciutta.

Non solo, infatti, oltre al già annunciato spin-off di The Boys, arriverà anche la serie animata Diabolical, ma nel frattempo che tutti questi contenuti vengano realizzati, Kripke e soci hanno trovato il modo di continuare a fornirci qualche nuova informazione su storia e personaggi, e allo stesso tempo farsi pubblicità.

Ecco allora che torna, con una nuova edizione, il notiziario Vought, che ci aggiorna su tutte le novità riguardanti i Seven e molto altro... Come l'ingaggio dell'eroe patriottico Blue Hawk nel ruolo di ambasciatore del brand di prodotti "4 Freedom", che va dalla carta igienica al caffè. È in quest'occasione che riusciamo a dare un'occhiata all'aspetto che avrà Nick Wechsler nei panni del supereroe.

Se siete curiosi di vedere Blue Hawk, o scoprire cosa stanno combinando nel frattempo gli altri protagonisti di The Boys, non vi resta che cliccare sul tasto play.