The Boys 3, disponibili i nuovi episodi: preparatevi a rimanere scandalizzati!

The Boys 3 è finalmente disponibile su Prime Video per tutti gli abbonati alla piattaforma da oggi 3 giugno 2022, con una premiere esplosiva, sanguinolenta e scandalosa composta dai primi tre episodi della stagione.

La serie nominata agli Emmy dalla prossima settimana tornerà ogni venerdì con un nuovo episodio, fino allo spettacolare finale di stagione in programma per venerdì 8 luglio, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

The Boys, creata dallo showrunner Eric Kripke e co-prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg, offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. A cercare di fermare i supereroi corrotti ci sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e sulla Vought, la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi come proprietà intellettuali e che copre tutti i loro sporchi segreti.

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara e il grande esordio di Jensen Ackles come Soldier Boy, una versione crudele e cinica di Captain America. La storia è tratta dall'omonimo fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer.