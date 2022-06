The Boys 3, quanto durerà l'attesissimo episodio 7?

Dobbiamo ancora riprenderci da Herogasm, ma ecco che un nuovo episodio (il penultimo) della terza stagione di The Boys è pronto a sbracare su Prime Video in due giorni solamente. C'è attesa di scoprire le conseguenze di quanto successo nell'ultima puntata. Ma mentre ci avviciniamo al finale, il minutaggio potrebbe salire?

L’1 luglio sapremo. Sapremo se quello che è stato eletto uno degli episodi più violenti e blasfemi nella storia del piccolo schermo mainstream, oltre a litri di ogni fluido immaginabile, sangue o spermatozoi che siano, abbia lasciato sul selciato molto di più con cui fare i conti. Senza troppi spoiler, più ci si appresta al finale di stagione più lo scontro fra i Boys e il cattivo ultimo di questa serie, un Homelander sempre più dissociato, si fa ravvicinato. Fra orge e devianze infatti, Herogasm ha messo in scena anche uno scontro diretto fra i vecchi e i nuovi super – a chi l’ha visto capire se si intendono i Boys, i Payback o entrambi.

Con i tre quarti di stagione già distribuiti, solo un altro episodio, quello di venerdì, ci divide dal gran finale. Poi un’altra settimana e la terza stagione potrà dirsi conclusa. Per questa ragione, ci si potrebbe aspettare un relativo aumento nella durata degli ultimi uno o due episodi, come spesso accade nella gran parte delle serie e come accaduto in passato anche per The Boys. Purtroppo, possiamo solo immaginare un minutaggio plausibile, poiché Amazon non rende note in anticipo le durate almeno fino al caricamento dell’episodio su catalogo. Né, in questo caso, ha pubblicato una durata massima e minima per la stagione. Ma per nostra fortuna, i precedenti ci vengono in soccorso.

Finora, tutti e sei gli episodi distribuiti di The Boys sono durati esattamente fra i 60 e i 61 minuti. Persino uno come Herogasm, su cui Eric Kripke ha investito moltissimo e che era quasi diventato un episodio speciale. Per questa ragione, potremmo aspettarci una durata pressoché identica anche per il settimo, lasciando solo all’ultimo il diritto di guadagnarsi qualche minuto in più. Ma anche se così non fosse, la serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson non ha mai sforato molto oltre l’ora. Per cui, anche se fossero dieci minuti in più, non dovrebbe fare molta differenza. Con l’auspicio che il finale riporti di The Boys in cima alla Top 10, surclassato com’è stato da una serie Prime senza apparenti meriti.