The Boys 3, quanto durerà l'episodio finale? Non aspettatevi Stranger Things

Il gran finale di The Boys 3 uscirà venerdì prossimo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, e legittimamente i fan della serie tratta dal fumetto di Garth Ennis si stanno chiedendo: quanto durerà l'ultimo episodio della terza stagione di The Boys?.

Senza fare spoiler sugli eventi della puntata, possiamo anticiparvi che la puntata finale della nuova stagione di The Boys durerà esattamente un'ora, o poco meno considerato che nel minutaggio completo è incluso anche il classico riassunto degli episodi precedenti. Chi si aspettava una durata esagerata come quella del finale di Stranger Things 4 rimarrà deluso, ma naturalmente nessuno della produzione di The Boys aveva lasciato intendere che la serie di Prime Video avrebbe risposto al minutaggio della hit di Netflix.

Per chi non la conoscesse, The Boys immagina un mondo irriverente e politicamente scorretto nel quale i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. I protagonisti, il gruppo di vigilanti noto come i Boys, hanno la missione di fermare i supereroi corrotti, e svelare la verità sui Seven e sulla Vought, la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. Allo stesso tempo metafora e satira per e dell'industria dell'intrattenimento contemporanea, la saga di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, disponibile in streaming su Prime Video, e molto presto accoglierà anche uno spin-off ancora senza titolo ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti.

Il finale di The Boys 3 sarà disponibile da venerdì 8 luglio.