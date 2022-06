The Boys 3, quanto durerà ogni episodio? Parliamone

La terza stagione di The Boys è finalmente atterrata sugli schermi di Prime Video, portando con sé tante risposte alle domande lasciate dal precedente finale di stagione, ma anche nuove questioni per il gruppo di Billy Butcher. I primi tre episodi sono stati relativamente lunghi ma in linea con i precedenti: quanto dureranno i prossimi?

Uno degli aspetti che più intrigava della terza stagione di Eric Kripke di recente debutto, era senz’altro il riavvicinamento di The Boys ai fumetti originali. Una riunione rispetto al canone di Garth Ennis e Darick Robertson di cui avevamo avuto un assaggio fin dal trailer, quando avevamo visto il Billy Butcher di Karl Urban sviluppare nuovi poteri per combattere i super della Vought. Grande differenza rispetto al fumetto, infatti, rimaneva l’inferiorità dei Boys rispetto alla minaccia del Composto V, che invece veniva assunto dai residuati della CIA nel fumetto originale. Parzialmente introdotto nei primi tre episodi sbarcati su Amazon Prime Video, questo aspetto dovrebbe essere ulteriormente approfondito nei prossimi.

La terza di The Boys si trova insomma una mole di materiale narrativo da recuperare non indifferente, rispetto alla precedente stagione. Oltre a tutta la nuova trama parallela portata dal debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, contraltare parodistico di Captain America che svelerà nuov altarini nelle stratehie di comunicazione e nella sociopatia sanguinaria della Vought America. Di tutto questo materiale si sono fatti carico, finora, i primi tre episodi degli otto che compongono questa stagione, con un minutaggio senz’altro impegnativo rispetto a molti altri titoli del panorama seriale, ma generalmente in linea con uno show che fin dall’inizio aveva optato per un minutaggio piuttosto diluito. Anche quando non necessario, almeno per alcuni episodi.

Questo porta a un totale di 182 minuti per i primi tre episodi, tutti fra i 60 e i 61 minuti. Considerando che il minutaggio medio per le precedenti stagioni si aggirava intorno ai 58 minuti, un’ora per ogni episodio sembra essere la previsione più probabile fino alla fine della stagione. Come molti altri servizi di streaming infatti, anche Prime Video non rivela le durate delle proprie puntate fino al momento della pubblicazione su catalogo. L’unico scenario probabile è immaginare, come spesso accade, un minutaggio leggermente più diluito – senza troppo esagerare però – per il finale di stagione o addirittura l’ultima doppietta, ma comunque nulla sopra i 70 o 80 minuti, cosa che altrimenti sarebbe stata probabilmente annunciata in anticipo. Voi cosa ne pensate dei primi episodi? E della scena più raccapricciante di The Boys? Ditecelo nei commenti!