The Boys 3, Eric Kripke ne è certo: 'Il finale sarà anche meglio di Herogasm'

Herogasm è in arrivo e il pubblico di The Boys non potrebbe essere più entusiasta di questo evento ma a quanto pare, non sarà il migliore della stagione 3. Eric Kripke ha infatti assicurato che il finale lascerà tutti a bocca aperta.

In una recente intervista con TVLine, Kripke ha spiegato che in Herogasm c'è molto di più di una semplice orgia di supereroi, sottolineando quanto però questo evento sia comunque al di sotto del finale della stagione 3 di The Boys.

"Il finale di stagione è molto ambizioso, anche perchè abbiamo realizzato la più grande scena di combattimento mai fatta nella serie, ed è stato davvero difficile. Ma comunque Herogasm è eccezionale. È stato così difficile filmare. È stato così difficile. Ma vi assicuro che il finale sarà anche meglio di Herogasm".

Quale sia lo spettacolare combattimento di cui parla Erik Kripke ancora non è chiaro, ma considerando che ciascuna stagione di The Boys ha seguito da vicino l'accesissimo scontro che c'è tra Billy Butcher e Homelander, non possiamo fare altro che pensare che qualcosa di davvero grande accadrà tra questi due personaggi.

Nell'episodio 5 di The Boys 3, "The Last Time to Look on This World of Lies", Butcher e Hughie hanno convinto Solider Boy a fare squadra per eliminare Homelander, e questo giocherà sicuramente un ruolo di primo piano sia in Herogasm e nel finale della terza stagione.

