The Boys 3, Eric Kripke:'Ecco perché non ci sarà il cameo di Jeffrey Dean Morgan'

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, aveva annunciato che avrebbe portato un po' di 'Supernatural in The Boys', quando ufficializzò la presenza di Jensen Ackles nella terza stagione dello show Amazon Prime Video. Kripke aveva pianificato anche la presenza di un'altra star di Supernatural, Jeffrey Dean Morgan.

Tuttavia l'attore non parteciperà alla terza stagione di The Boys, come ha confermato lo stesso Kripke. Il motivo? Programmi di lavoro che contrastano con le tempistiche della produzione. Recuperate il trailer di The Boys 3, in attesa della nuova stagione.



"Triste per me, felice per lui" ha dichiarato Kripke "Attualmente è il protagonista, insieme a Lauren Cohan, nello spin-off di The Walking Dead. Quindi dal punto di vista degli impegni non lo so. Potremmo ancora non avere un lieto fine, sfortunatamente, perché ho chiesto. Avevamo un ruolo a disposizione e la prima domanda è stata 'Beh, Jeffrey è disponibile?'".



"Jeff è un uomo impegnato e tutti vogliono che appaia nel proprio show" ha proseguito, quasi rassegnato, Eric Kripke.

Jensen Ackles sarebbe felice di recitare con Morgan in The Boys:"Mi piacerebbe invitarlo a recitare nella serie perché è folle".

Ackles ha raccontato che Morgan avrebbe anche voluto degli spoiler sulla trama.



Oltre a Jeffrey Dean Morgan anche la scena sessuale tra Homelander e Soldier Boy non sarà presente nella stagione 3 di The Boys.