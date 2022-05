The Boys 3, Eric Kripke:'L'erogasmo è una ricompensa per il successo dello show!'

Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha affermato che la possibilità di concretizzare il famoso 'erogasmo' è un segno tangibile del successo della serie. Nonostante tutto ciò che di erotico e macabro è stato già mostrato nella serie, l'erogasmo sarà qualcosa che sconvolgerà ancor di più i fan dello show Amazon Prime.

"Se dovessi chiedere ai dirigenti di Amazon lo negherebbero, ma sento come se fosse uno strano modo per ricompensare due stagioni di uno show di successo" ha dichiarato Kripke in un'intervista a Entertainment Weekly. Sul nostro sito potete scoprire il trailer di The Boys 3 con tutte le novità sulla nuova stagione.



Originariamente pubblicato come spin-off della serie di fumetti The Boys, Herogasm (Erogasmo) è una serie limitata a fumetti di sei numeri di Garth Ennis, John McCrea e Keith Burns. Il fumetto ruota attorno ai protagonisti mentre s'infiltrano in 'Erogasmo', una festa annuale per supereroi sponsorizzata da Vought per consentire un'orgia di una settimana su un'isola segreta. Allo stesso tempo, il resto del mondo ha l'impressione che tutti gli eroi si siano uniti per prevenire un'invasione aliena.



Sebbene Herogasm (Erogasmo) rimarrà pressoché simile a quanto si legge nei fumetti, il produttore esecutivo ha raccontato che c'è un segmento che non è stato inserito: il rapporto sessuale tra Soldier Boy e Homelander non ci sarà.

"Adoro quella scena ed è esilarante ma per una dozzina di motivi, che verranno tutti rivelati nel corso della stagione, alla fine non è stata inserita".