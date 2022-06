The Boys 3, Eric Kripke: 'Herogasm sarà l'episodio più esplicito della TV mainstream'

Il prossimo episodio di The Boys 3, Herogasm, è uno dei più attesi di questa stagione, e mentre mancano meno di 24 ore al suo approdo su Amazon Prime Video, lo showrunner Eric Kripke ci avvisa: sarà uno dei contenuti televisivi più grafici di tutti i tempi.

Sicuramente questa è una dichiarazione che incuriosisce ancora di più i fan, perché The Boys ci ha spesso abituati a contenuti molto espliciti, e sapere che sta per toccare nuovi picchi in tal senso ci fa chiedere fin dove si siano spinti questa volta lo showrunner e la sua crew. La risposta è: entro i limiti concessi dalla TV. Sì, ma quali sono questi limiti?

"Probabilmente sarà una delle ore più esplicite della televisione mainstream che credo chiunque avrà visto, penso che bisogni davvero rivolgersi al porno per vedere cose più esplicite" ha detto Kripke, commentando l'episodio. "Quando abbiamo iniziato a prepararlo [l'episodio] con Nelson [Cragg], il regista, e ci stava facendo vedere cosa aveva nei piani, ero tipo: 'Wow, possiamo far vedere tutto?' Hanno quindi controllato gli standard e ci sono tipo queste regole esilaranti su quanto spesso puoi simulare l'humping e se puoi mostrare o meno un pene eretto e per quanto tempo puoi far vedere una parte privata. Ci sono tutte queste regole, ma noi eravamo entro i limiti di quelle che erano tali linee guida. Quindi la risposta era che potevamo mostrarlo."

Molti attori del cast hanno parlato dell'episodio, e Jack Quaid ha dichiarato che è il suo preferito fino a questo momento. Noi siamo non vediamo l'ora di vederlo, e voi? Intanto vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio 5 di The Boys 3!