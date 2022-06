The Boys 3, Eric Kripke sul perché QUEL colpo di scena è stato già rivelato

La terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video, e con i suoi primi tre episodi ci ha già regalato tante sorprese e momenti scioccanti. E una sorpresa in particolare è derivata dal fatto che un segreto è stato svelato inaspettatamente presto nel corso della stagione, e ora Eric Kripke ci spiega il perché.

Il pubblico lo sapeva già da tempo, dopotutto: Victoria Neuman è anche lei dotata di superpoteri, e anzi, è colei che ha fatto esplodere tutti nel season finale di The Boys 2. Ma c'era qualcuno, come Hughie e il resto dei Ragazzi (ma anche Annie) che ne era del tutto all'oscuro.

Tuttavia, la realtà è venuta presto a galla, e in molti potrebbero dire forse anche troppo presto... Ma per il creatore e showrunner di The Boys Eric Kripke il tempismo di questa rivelazione è stato più che azzeccato.

"Parte della risposta risiede nella mia personale sensibilità come sceneggiatore e il mio modo di consumare prodotti di intrattenimento, ma per me, ogni volta che c'è di mezzo un segreto di cui uno o più personaggi non sono al corrente, come nel caso di Hughie [con il segreto di Victoria], c'è della tensione positiva su cui giocare. Qui però sentivo come se l'avessimo già sfruttata tutta. Perché poi l'audience, dopo un paio di scene al riguardo, inizia a tenere il conto dei minuti fino a quando la cosa non viene scoperta. Quindi hai un personaggio ignaro, un segreto, e il pubblico che sa più di te e del personaggio stesso, e che sa anche dunque cosa accadrà a un certo punto" ha affermato.

E ha poi continuato: "A me piace rivelare certe cose prima di quanto si aspettino tutti, perché beh, per prima cosa è sorprendente... E poi, cosa più importante, fa sì che audience e personaggio siano sulla stessa pagina, ora sono nella stessa posizione, ovvero non sanno cosa accadrà. E credo che sia una posizione più entusiasmante anche per chi scrive, da un punto di vista drammatico. Come dico sempre agli sceneggiatori quando chiedono 'Ma se riveliamo già questa cosa, che succede dopo?', 'Se non lo so sapete voi, figuratevi il pubblico. Ed è una cosa buona!'".

E voi, cosa ne avete di questi primi tre episodi di The Boys 3? Fateci sapere nei commenti.