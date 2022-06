The Boys 3, Eric Kripke rivela: 'Per Herogasm abbiamo ricevuto solo una nota da Amazon...'

Come dichiarato da Eric Kripke Herogasm ha stravolto per sempre la TV mainstream, mentre The Boys ha cambiato le politiche Amazon. Proprio la piattaforma streaming ha dovuto avviare un osservatorio sui contenuti fortemente espliciti dello show. Sembra che per l'ultimo episodio lo streamer abbia avuto però solo una nota.

Non si tratta di un appunto che inseriva restrizioni, tutt'altro. A rivelarne il contenuto è il creatore della serie, Kripke, in un'intervista a Variety. "L'unica nota che abbiamo ricevuto da Amazon, che era davvero un'ottima nota, era: 'In ogni momento dobbiamo capire che questa è un'orgia di supereroi, e non solo un'orgia'." Un suggerimento che sembra aver aiutato molto Kripke & company in fase di post-produzione, quando il team ha inserito nuove gag e spinto il contenuto oltre, in modi davvero sorprendenti anche per chi ci ha lavorato.

"In seguito abbiamo aggiunto un sacco di nuove gag ed effetti visivi" ha infatti rivelato il creatore di The Boys. "Amo il fatto che ci sia quel vibratore Starlight fluttuante che va in giro alla festa. Non era originariamente sceneggiato o inserito lì. Lo abbiamo aggiunto in VFX soltanto dopo. Ci sono molti momenti come quello che si verificano in background".

