The Boys 3: Eric Kripke svela che un episodio sarà tratto da un particolare fumetto

Dopo il successo di The Boys 2 nei Critics Choice Super Awards, lo showrunner Eric Kripke ha parlato della terza stagione e in particolare di una puntata che sarà ispirata ad un fumetto spin-off della saga ideata da Garth Ennis.

Eric Kripke ha infatti condiviso su Twitter un messaggio che ha fatto subito discutere i numerosi appassionati della serie di Amazon Prime Video, ecco il suo tweet che trovate in calce alla notizia: "Dal primo giorno, tutti quanti mi avevano sfidato a girare questa puntata. Sfida superata figli di pu***a". La foto che accompagna le sue parole ci fa scoprire che il sesto episodio della stagione si intitolerà "Herogasm" ed è stato scritto da Jessica Chou.

Per chi non lo sapesse, il titolo riprende quello del famoso spin-off del fumetto, composto da sei numeri e ambientato in una isolata località, dove i supereroi sono impegnati in festini, orge e atti di violenza gratuita. Non è la prima volta che The Boys affronta questi temi, siamo sicuri quindi che i fan saranno soddisfatti di come sarà trasposta la celebre serie di fumetti.

Non conosciamo ancora la data di uscita dei prossimi otto episodi inediti, nel frattempo vi lasciamo con questo elenco dei lavori più famosi di Antony Starr di The Boys.