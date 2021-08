The Boys 3, Eric Kripke svela i retroscena dietro il casting di Jensen Ackles

Come i fan di The Boys sapranno, Jensen Ackles (Supernatural), si è unito al cast della terza stagione ed interpreterà Soldier Boy. In una nuova intervista, il creatore della serie e showrunner Eric Kripke ha parlato dell'aggiunta di Ackles al cast e di come sarà usato il suo personaggio nella nuova stagione.

Ackles sarà Soldier Boy nello show, una specie di Captain America della Marvel nei fumetti originali: "La terza stagione approfondisce molto la storia di come siamo arrivati qui attraverso il personaggio di Soldier Boy", ha rivelato Kripke a Vanity Fair.

"Siamo stati in grado di scavare nella storia del paese e anche di guardare davvero alla mascolinità tossica e ai ruoli maschili" ha spiegato.



Kripke ha parlato anche del casting di Ackles, i due si sono riuniti dopo aver lavorato insieme in Supernatural di The CW, rivelando che c’erano anche altri attori in competizione per il ruolo:



"Avevamo scritto Soldier Boy molto prima che scegliessi Jensen. La maggior parte dei ragazzi che stavamo cercando per quella parte erano in realtà piuttosto più grandi di Jensen. Soldier Boy è un eroe della seconda guerra mondiale. Ma è così divertente come a volte accadano queste cose. Jensen mi ha chiamato, ci teniamo in contatto e ci scriviamo ogni tanto. Ma è successo che mi ha chiamato e stavamo solo chiacchierando quando ho detto che stavo preparando la terza stagione dello show, e avevo questo personaggio, Soldier Boy, e non stavo trovando nessuno. Gli ho chiesto se voleva farlo e gli ho mandato la sceneggiatura, e lui era tipo 'oh mio Dio, voglio assolutamente farlo.' Meno di una settimana dopo, è stato scelto. Gli è capitato di chiamare quel giorno, è uno dei motivi principali per cui ha ottenuto quella parte".



Non è ancora stata rivelata una data di uscita per la terza stagione di The Boys, entrambe le stagioni di The Boys sono disponibili in streaming su Amazon Prime. Scoprite chi sono tutti i personaggi che torneranno nella terza stagione di The Boys e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!