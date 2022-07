The Boys 3, Erik Kripke: 'Amazon voleva tagliare QUELLA scena in Herogasm'

The Boys ha stravolto le politiche di Amazon diventando di fatto una delle serie più folli e irriverenti che la tv abbia mai visto ma, stando alle parole di Kripke non tutto sembra essere stato accettato sempre di buon grado dal colosso dello streaming, in particolar modo una scena di Herogasm.

In una recente intervista lo showrunner ha detto: "Abbiamo discusso molto in questa stagione sulla scena tra Abisso e il polpo. Per qualche folle ragione, ci sono politiche davvero restrittive su questo genere di bestialità. Sono così rigidi, davvero. La discussione su quella scena e su come abbiamo realizzato quella scena ha effettivamente attivato molti campanelli d'allarme a molti livelli diversi su Amazon, perché in nessun caso dovresti mostrare alle persone animali fottuti, questo l'ho capito. Amazon voleva tagliare quella scena in Herogasm".

Amazon non ha mai posto limitazioni a The Boys e così, con qualche accorgimento, la scena è entrata a far parte dello show: "Il mio discorso per loro è sempre stato che una cosa del genere non sarebbe poi così tanto fuori luogo in un film dei fratelli Farrelly. Quindi è difficile chiamarla bestialità pruriginosa. È ridicolo. Per quanto ne so, non penso nemmeno che i polpi abbiano degli orifizi laggiù. Quindi si è discusso molto su quali fosse le inquadrature più corrette, cosa avremmo potuto fare e più in generale cosa avremmo potuto fare per farla franca?".

E voi, cosa ne pensate di queste scelte così "azzardate"? Ditecelo nei commenti.