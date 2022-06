The Boys 3, Erik Kripke ammette: 'Amazon non ci ha mai detto di no'

I primi 3 episodi di The Boys 3 sono disponibile su Prime Video e a quanto pare, almeno a detta di Erik Kripke, i lavori di produzione si sono svolti nella maniera più serena possibile per via anche del clima estremamente collaborativo instauratosi con la piattaforma streaming che produce lo show.

In una recente intervista lo showrunner ha detto: "Amazon non ci ha mai detto di no. Ma detto questo, penso che questo renda ancora più complesso il lavoro degli sceneggiatori, che devono far leva sul proprio senso di autocontrollo, che ci crediate o no".

Kripke ha poi aggiunto: "Siamo davvero angosciati su dove sia il limite, perché non vogliamo mai attraversare il confine e passare da essere oltraggiosi in modo ironico a offese gratuite fini a se stesse. C'è un'incredibile quantità di ansia nella stanza dello scrittore, ci passa molta ansia tra le mani pensando a ciò che dovrebbe essere, perché davvero penso che quello che abbiamo capito è che nessuno ci dirà davvero di no, quindi dobbiamo capire noi stessi quale è il limite. Ho scoperto che possiamo utilizzare dei momenti banali, ma radicarli nel personaggio, al punto in cui non puoi raccontare la storia del personaggio senza questo genere di cose. Quelli tendono ad essere i nostri momenti migliori, quindi aspiriamo a questo genere di cose".

Voi cosa ne pensate di questi primi episodi della stagione 3 di The Boys? Sono veramente "al limite" come dice Kripke? Fateci sapere come sempre la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.