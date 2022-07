The Boys 3, Erik Kripke sul finale: 'Ecco perché doveva andare così per quei personaggi'

Anche The Boys 3 è giunto a conclusione, e mentre Amazon ha già rinnovato lo show per una quarta stagione, il season finale della terza ci ha lasciati con delle domande sul futuro di alcuni personaggi. Domande a cui prova a rispondere almeno in parte il creatore dello show Eric Kripke.

Nell'ultimo episodio della terza stagione di The Boys abbiamo infatti avuto diversi colpi di scena, ma forse il più grande colpo di scena è stata la minima quantità di morti registrata per uno show famoso per il suo essere sopra le righe in tutto, anche con le uccisioni.

La morte di Black Noir sembra piuttosto definitiva (o, almeno, quella di Earving), ma ad esserne usciti non di certo indenni ma comunque vivi sono stati anche Maeve e Soldier Boy, che erano esplosi entrambi a mezz'aria con la prima che ha cercato di attutire la combustione generata dal secondo. E ora Maeve è fuori dal mondo dei supereroi alla ricerca di una vita tranquilla, e Soldier Boy di nuovo ibernato.

"Beh, di certo non arriveremo alla fine della serie senza rivedere ancora Maeve. E spero che avremo modo di vedere ancora Soldier Boy" ha premesso Kripke.

"Sapete, per quanto riguarda Maeve ad esempio, sentivamo che per permettere a Annie/Starlight di crescere davvero dovevamo togliere di mezzo la sua protettrice" ha poi aggiunto, spiegando le ragioni dietro il suo allontanamento "Stava cominciando a diventare complicato da un punto di vista narrativo, perché ogni volta che [Annie] era in una situazione davvero difficile, Maeve sarebbe potuta arrivare e darle di santa ragione a qualcuno. Perciò avevamo bisogno di mettere Annie in una posizione in cui avrebbe potuto correre un grosso rischio se non fosse riuscita a cavarsela da sola".

E a voi è piaciuto il season finale di The Boys 3? Fateci sapere nei commenti.