The Boys 3, Erik Kripke parla del futuro di Jeffrey Dean Morgan nella serie

Da quando il creatore di Supernatural Erik Kripke è stato associato a The Boys, in molti si sono chiesti quanto avrebbe portato della serie CW nel nuovo e strambo mondo di supereroi nati dalla penna di Garth Ennis e Darick Robertson.

É stato già confermato che Jensen Ackless interpreterà Soldier Boy ma, tutti si domandano cosa ne sarà di Jeffrey Dean Morgan. Più volte Kripke aveva espresso il desiderio di lavorare con lui nella terza stagione di The Boys ma, a quanto pare a causa del Covid, questo desiderio potrebbe non realizzarsi.

Infatti in una recente intervista lo showrunner ha detto: "Voglio mettere le mani avanti e avvertire tutti che il Covid potrebbe davvero rovinare i nostri piani, perché è un personaggio fisso in un altro spettacolo". Kripke ha poi aggiunto: "È in The Walking Dead, quindi non potrebbe lavorare a pieno nella nostra serie. Tra l'altro, se c'è ancora una quarantena di due settimane tra il Canada e gli Stati Uniti,il tutto diventa davvero impossibile. Dunque il Covid potrebbe mettere a rischio un cameo di Jeffrey Dean Morgan o addirittura un suo ruolo fisso. Ma se la quarantena viene rimossa, allora possiamo pensare seriamente a coinvolgerlo".

Kripke ha anche rivelato che il processo di scrittura della serie trae spunto da ciò che accade nella realtà, dunque potrebbe esserci qualche rimando alla pandemia: "Possiamo raccontare ciò che ci sta accadendo In The Boys, senza parlare specificamente di Covid. Possiamo trattare tutto questo in maniera metaforica. Per me è meraviglioso prendere parte ad uno spettacolo in cui posso, sai, parlare del mondo. Ho un posto dove mettere tutta la mia frustrazione".

Voi cosa pensate? Le insistenti voci dell'abbandono di The Walking Dead da parte di Jeffrey Dean Morgan potrebbero aprirgli la strada alla terza stagione di The Boys? Fatecelo sapere nei commenti.