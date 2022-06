The Boys 3, Erik Kripke rivela: 'Amazon mi ha fatto una sola richiesta'

Erik Kripke ha rivelato che in precedenza Amazon gli ha dato carta bianca per The Boys 3 ma a quanto pare, il colosso dello streaming ha fatto una particolare richiesta alla showrunner per questi nuovi episodi.

In una recente intervista Kripke ha infatti rivelato che la piattaforma nata da un'intuizione di Jeff Bezos, pur non avendo posto alcuna limitazione, ha chiesto al caposceneggiatore di inserire un disclaimer nell'episodio in cui Abisso fa sesso con il polpo. E proprio per le dinamiche con cui è stato gestito l'animale tra l'altro, la PETA ha anche elogiato The Boys.

"Non ho avuto nessuna limitazione da parte di Sony e Amazon su tutto ciò che volevamo fare. Direi che la cosa più estrema che mi richiesto in questa stagione è stata quando sono venuti da me e mi hanno detto: 'Ehi, possiamo mettere una sorta di avviso per gli spettatori sulla relazione sessuale di Abisso col polpo' e io ovviamente non mi sono opposto".

Nella stessa intervista con Rolling Stones ha poi aggiunto: "Questa è stata la più grande richiesta che mi è stata fatta in tre anni. Per quanto folle sia lo spettacolo, ci preoccupiamo sinceramente molto di essere esilaranti e fuori dagli schemi, assicurandoci che sembri uno spettacolo di alto livello e non come un porno soft-core via cavo che puoi vedere a tarda notte, sai? Quindi ce ne preoccupiamo molto per ciò che facciamo".

Cosa ne pensate di questa stagione 3 di The Boys? Ditecelo nei commenti.