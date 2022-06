The Boys 3, Erik Kripke su QUELLA scena: 'Abbiamo fatto ciò che l'MCU non può fare'

Amazon non dice mai di no ai The Boys e ciò è più che evidente in una scena della terza stagione ispirata a detta di Kripke ad una celebre teoria del Marvel Cinematic Universe che non ha mai visto la luce.

Ci stiamo naturalmente riferendo a quella "sconvolgente" sequenza del primo episodio di The Boys 3 in cui un Supe di nome Termite si rimpicciolisce ed entra nell'uretra del suo partner nel tentativo di soddisfarlo ma, qualcosa va storto e così, per via di uno starnuto accidentale si espande, esplodendo attraverso il bacino del suo amante e uccidendolo all'istante.

Questa scena è naturalmente ispirata alla teoria cosiddetta "Thanus" iniziata a circolare sul web nel 2019 e secondo cui Thanos sarebbe potuto essere facilmente ucciso da Ant-Man. L'eroe interpretato da Paul Rudd si sarebbe potuto infatti rimpicciolire a tal punto da passare attraverso l'ano del Titano, facendolo rapidamente scoppiare dall'interno.

Naturalmente la Marvel non ha mai permesso che una cosa simile accadesse ma, Kripke ha preso spunto da questa esilarante teoria dei fan per aprire in grande stile lo show Amazon. A tal proposito il regista ha detto:

"Craig Rosenberg ha scritto la sceneggiatura ed è sua gran parte della colpa. E mentre pensavamo a quale grande supereroe scimmiottare, qualcuno ha detto: 'C'è quel meme di Ant-Man che si arrampica sul sedere di Thanos e lo fa saltare in aria. Quindi dovremmo farlo'. Abbiamo fatto ciò che l'MCU non può fare. Poi qualcun altro alza la mano, in modo esilarante, e dice: 'Non abbiamo già fatto un'esplosione dal culo?'. Lo abbiamo già fatto davvero, nella prima stagione, con Translucent ed è stato a dir poco divertente. Quindi lo abbiamo rifatto".

E voi, avete colto questo particolare riferimento? Diteci la vostra sui primi 3 episodi di The Boys 3 nell'apposita sezione dedicata ai commenti. Ne vedremo sicuramente delle belle!