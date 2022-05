The Boys 3, Erin Moriarty anticipa la dinamica tra Starlight e Homelander

Manca sempre meno al debutto della terza stagione di The Boys, e mentre dei nuovi materiali promozionali ne anticipano l'uscita (avete già visto l'ultimo poster di The Boys 3?), Erin Moriarty ci anticipa qualcosa sulle dinamiche in gioco nei prossimi episodi, in particolare tra Starlight e Homelander.

L'interprete di Starlight ha raccontato ai microfoni di TV Line cosa aspettarsi in questa stagione di The Boys dal suo personaggio, ma non solo.

"Starlight adesso sta cercando di fare ciò che aveva già provato a realizzare, capire quanto di buono può fare nella sua posizione, quanto può cambiare le cose da insider nella Vought, questa società immensamente corrotta e malvagia" ha premesso l'attrice.

E un grande ostacolo a tutto questo è ovviamente il supereroe bastardo di punta, l'Homelander di Anthony Starr: "Homelander è estremamente insicuro, e un vero psicopatico agli occhi di Starlight. Sta degenerando nella sua psicosi, come abbiamo visto anche nel trailer della terza stagione. Per qualcuno di così ossessionato dal potere, per qualcuno di così insicuro, ogni accenno di aumento di potere da parte di Starlight sarà vista come una minaccia da lui. E ancora, il suo attuale stato mentale lo rende ancora più pericoloso" spiega Moriarty.

E conclude: "Starlight sta davvero lavorando sodo, cercando di mantenere questa facciata, cercando di tenerlo a bada e di adoperare i suoi poteri per la giusta causa, ma nel frattempo continua a chiedersi se riuscirà a sopravvivere [alla furia di Homelander], se lui non deciderà improvvisamente di polverizzarla con il suo sguardo laser. Perché sa che più potere acquisirà, più lui si sentirà minacciato da lei. Ed è un pazzo lunatico che ammazza gente. Quindi chissà cosa accadrà?".