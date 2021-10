The Boys 3: potrebbe esserci il clamoroso ritorno di un personaggio?

Le riprese di The Boys 3 sono terminate a inizio Settembre, e il ritorno previsto per il 2022 della serie di Amazon Prime si avvicina sempre più. Nel frattempo, mentre viene annunciato l'arrivo di nuovi Super in The Boys 3, i fan scoprono del possibile ritorno di un personaggio che credevano morto: Stormfront.

Come sappiamo la serie di Eric Kripke usa le trame originali dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson aggiornandole sulla base del moderno quadro socio-politico in cui ci troviamo ora. Se ricordate bene, infatti, Stormfront, apparsa nella seconda stagione, si era inizialmente presentata come una eroina ultra-liberale e progressista. Dopo qualche tempo però si era rivelata per quello che era: una nazista, nonché il primo Super su cui il marito defunto, Frederick Vought, aveva provato per la prima volta il suo siero. Sì, proprio quello che abbiamo conosciuto nella serie.

Sebbene la sua fine al termine della seconda stagione sia stata tragica, le speranze di rivedere l'attrice Aya Cash di nuovo nei panni della villain sono tante. A tenerle alte è "Seven on 7", un telegiornale sui supereroi pubblicato su youtube, un modo per regalare content ai fan della serie. Secondo un "report" che abbiamo visto in una delle puntate, esiste adesso un movimento politico-sociale incentrato sull'idea che Stormfront avesse ragione nelle opinioni che ha apertamente espresso alla fine della scorsa stagione. Il gruppo si chiama "The Stormchasers", e sembra essere convinto che Stormfront sia stata incarcerata in un luogo, dopo essere diventata il capro espiatorio scelto dalla Vought per atti terroristici contro il governo degli Stati Uniti.

Una teoria interessante, che citando nuovamente il personaggio ha fatto pensare che forse potrebbe effettivamente esserci un ritorno, magari in un flashback o magari anche nel presente. Tuttavia Cash è stata chiara su cosa potremo aspettarci: "Non ci sono ora. Sono in un nuovo show della FOX al momento chiamato This Country. Il mio contratto con The Boys era solo per un anno quindi, chi lo sa? Forse possono aggiungere in CGI la mia faccia."