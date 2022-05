The Boys 3, la famosa scena di sesso tra Homelander e Soldier Boy non ci sarà

Lo straordinario trailer di The Boys non ha fatto altro che aumentare ancora di più l'hype che si è creato intorno all'uscita della terza stagione dello show di Amazon Prime Video, che in poco tempo è diventata una delle serie più amate e viste della piattaforma.

Lo show è basato sui fumetti di Garth Ennis e la terza stagione è oramai alle porte. La seconda stagione ci ha lasciato con Hughie che accetta un lavoro con la deputata Victoria Neuman, poco dopo aver ricattato Homelander e neutralizzato Stormfront insieme ai suoi compagni. La terza stagione è destinata ad aumentare l'intensità a livelli che non abbiamo ancora visto, con Karl Urban (Butcher) che ha rivelato di come la troupe abbia finito il sangue finto nell'episodio tre.

Ma, tra lo sconforto di molti, è stato rivelato che la famosa scena di sesso dei fumetti tra Homelander (Antony Starr) e Soldier Boy (Jensen Ackles) è stata eliminata dall'episodio "Herogasm". Lo showrunner Eric Kripke ha citato i conflitti tematici con la loro interpretazione di Solider Boy come motivo dell'esclusione della scena in un'intervista con Entertainment Weekly.

"Adoro quella scena ed è esilarante, ma per una dozzina di motivi che verranno tutti rivelati quando vedrete la stagione, alla fine non è stata fatta. Ne abbiamo parlato. Ma andava in conflitto con molte altre cose che stavamo cercando di costruire con Soldier Boy. Quindi, sfortunatamente, doveva andare così".

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Jensen Ackles di The Boys sul provino per Captain America.