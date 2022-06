The Boys 3: fan in delirio per QUEL cameo dell'episodio 4

Mentre si fa un gran parlare dei nuovi spin-off di The Boys, l'episodio 4 dello show Amazon ha letteralmente fatto impazzire i fan per l'apparizione, seppur breve, di un amatissimo personaggio dei fumetti Garth Ennis e Darick Robertson.

Giunti in Russia con lo scopo di scovare l'arma che potrebbe potenzialmente uccidere Homelander, i Boys si infiltrano in un laboratorio scientifico, e qui trovano una tenerissima cavia da laboratorio con superpoteri. Si tratta naturalmente della versione live action di Jaime il criceto, il piccolo roditore che nei fumetti veniva usata come stimolatore sessuale da un Super Eroe, prima che Hughie lo adottasse.

Non sappiamo quale sarà nella serie Amazon il destino di questo animaletto amatissimo dai fan, a cui Erik Kripke ha donato una straordinaria velocità e la capacità di rimbalzare violentemente su tutto e tutti. Nel corso dell'episodio 4 di The Boys infatti, Jamie il criceto ha tenuto testa senza troppe difficoltà ai soldati russi e in molti sperano che il roditore possa essere successivamente condotto negli Stati Uniti diventando uno dei nuovi protagonisti dello show.

E mentre noi continuiamo ad elogiare questa terza stagione, Amazon ha ufficialmente rinnovato The Boys per una stagione 4. Insomma, Billy Butcher e compagni hanno ancora molto da raccontare e noi, siamo certi che ne vedremo davvero delle belle.