The Boys 3, che festa sul set! Guardate come si divertono gli attori

Claudia Doumit, interprete della politica Victoria Neuman in The Boys, ha condiviso con i propri follower una serie di foto che mostrano i membri del cast della serie Amazon mentre si godono la compagnia reciproca durante la lavorazione della stagione 3.

"Un ringraziamento a questi ragazzi e al mio terapista per avermi mantenuta sana di mente quest'anno", ha scritto l'attrice su Instagram. Le foto, che potete trovare nel post in calce alla news, includono gran parte dei protagonisti dello show: Jack Quaid, Anthony Starr, Colbie Minfie, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Nathan Mitchell e Chace Crawford, i quali dimostrano una certa affinità anche al di fuori dal set della serie creata da Eric Kripke.

La terza stagione di The Boys, ancora in attesa di una data ufficiale su Prime Video, continuerà ad esplorare le origini della Vought e il gruppo di supes noto come i Sette. La grande novità è rappresentata dal debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, il "supereroe originale", il quale faceva part di una squadra chiamata Payback insieme a Stormfront. La storia in questione probabilmente sarà già affrontata nel primo episodio, dato che il titolo è proprio 'Payback'.

Intanto, un teaser di The Boys 3 ha svelato l'arrivo del servizio streaming Vought+.