The Boys 3, il finale costerà la vita ad un personaggio principale?

La terza stagione di The Boys ha accumulato così tanto caos con i superpoteri dei protagonisti che potrebbe causare un addio importante nel finale, disponibile da oggi venerdì 8 luglio nella libreria di Amazon Prime Video. Cosa dobbiamo aspettarci da questa temporanea conclusione dello show di Eric Kripke?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Boys 3. Qualsiasi sia l'epilogo, secondo Antony Starr non ci sarà redenzione per Homelander.



Per tutto l'arco della stagione Billy Butcher (Karl Urban) e Homelander (Antony Starr) sono entrati in rotta di collisione, con una sanguinosa battaglia ulteriormente complicata dal ritorno di Soldier Boy (Jensen Ackles). Nell'episodio finale di The Boys 3 Butcher, Homelander e Soldier Boy si trovano alla resa dei conti, eppure l'unico addio non sarà quello che i fan si aspetterebbero.



Homelander sta ancora cercando di elaborare la chiamata di Soldier Boy, che ha rivelato come il super soldato sia il donatore genetico utilizzato da Vought per creare proprio Homelander, rendendo Soldier Boy... suo padre! Una rivelazione sconvolgente che si trasforma in qualcosa di macabro quando Homelander affronta il suo unico vero amico, Black Noir, sul suo passato con Soldier Boy.



Black Noir ha intenzione di uccidere Soldier Boy e nemmeno questa rivelazione di Homelander gli farà cambiare idea. Il motivo? Black Noir l'ha sempre saputo! E quando Homelander viene informato di questo dettaglio scatena la sua furia omicida, sventrando Black Noir e lasciandolo agonizzante per terra:"Avresti dovuto dirmelo".



La morte di Black Noir è un grande shock per i fan che hanno già visto il finale di The Boys 3 e lo sarà per chi dovrà ancora goderselo su Amazon Prime Video.

Leggete la recensione di un delizioso antipasto prima del finale di The Boys 3.